الشارقة - موفد «الأنباء»: يوسف غانم



بإحساسه المرهف وكلماته الصادقة النابعة من الوجدان جمع الشاعر الكويتي فيصل العدواني، حشدا من عشاق الشعر النبطي، ضمن فعاليات الدورة الـ 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ليأخذهم في أمسية بعنوان «سماء الشعر» إلى عوالمه الخاصة وشواغله العاطفية التي شكل فيها واحدة من التجارب الشعرية الجماهيرية في الخليج والمنطقة العربية.



ويعد العدواني من نجوم الشعر النبطي المميزين الذين يحظون بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وله ديوان مسموع بعنوان «هواجس»، ومجموعة دواوين من ضمنها «الطلسمة»، و«غيبتك».



واستهل الأمسية الباحث الإماراتي فهد المعمري في تقديمه للعدواني، بالإشارة إلى أنه صاحب مسيرة طويلة، وله أكثر من 100 أمسية، و5 دواوين، وتصل متابعات بعض صفحاته على منصات مواقع التواصل الاجتماعي إلى أكثر من مليون متابعة.



بدوره، أعرب العدواني عن سعادته بتواجده في معرض الشارقة الدولي للكتاب، مؤكدا أن أفراح الإمارات فرح له. وتخللت القراءات محاورات عديدة عن مزاج القصيدة والشعر وطريق الكتابة، أوضح خلالها أن عمر التجربة الشعرية يكبر مع النضج ومزاولة الأشياء وأن تجربته تخللتها بعض العثرات التي لم تثنه عن المتابعة، مبينا أن الموهوب عليه ألا يحبط وأن يستمر. وقرأ العدواني قصيدة «مطوع الخفجي»، والتي تعتبر من أشهر قصائده، كما روى حكاية القصيدة وما ارتبط بها من شائعات حول مرضه النفسي، وعلاجه، والجدل الذي أثارته هذه القصيدة، وبعض قصائده القديمة، ومن ذلك قصيدة «نرجسية»، والتي يراها بمنزلة بطاقة تعريف قديمة له.