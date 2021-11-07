طلبت شركة كويبر سيستمز التابعة لشركة أمازون الأميركية من الجهات التنظيمية بالولايات المتحدة ترخيصا لإطلاق 4538 قمرا اصطناعيا آخر من شأنها أن تعزز مجموعتها من الأقمار، حيث تتنافس مع شركة سبايس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، على العملاء بدءا من خدمات اتصالات النطاق العريض إلى رحلات الفضاء.



ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، قالت الشركة في طلب للجنة الاتصالات الاتحادية يوم الخميس، إن هذه الإضافات سترفع عدد أقمار كويبر إلى 7774 قمرا اصطناعيا.



ولدى كل كويبر وشركة اكسبلوريشن تكنولوجيز كورب التابعة لشركة سبايس طلبات معروضة على اللجنة بشأن أساطيل من الأقمار الاصطناعية في مدارات أرضية منخفضة.



ودخلت الشركتان في سجال بالأشهر القليلة الماضية، حيث تجادل أمازون بأن سبايس إكس لا تقوم بالوفاء بمتطلبات تنظيمية.



ورفضت سبايس إكس الانتقاد باعتبار أنه غير ذي صلة.