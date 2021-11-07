خرج برشلونة متعادلا مع مستضيفه سلتا فيغو 3-٣ في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 13 للدوري الاسباني لكرة القدم (الليغا)، ليفرط «البرسا» بفوز كان في المتناول بعد تقدمه ٣-٠ ليرفع رصيده إلى ١٧ نقطة، ولتستمر معاناته هذا الموسم، فيما زاد سلتا فيغو رصيده إلى ١٢ نقطة، وسجل أهداف «البرسا» أنسو فاتي (5)، سيرجيو بوسكيتش (18)، وممفيس ديباي (34)، فيما سجل اهداف سلتا فيغو ياغو اسباس (52)، ومانويل نوليتو (74)، اياغو (٩٦).



إلى ذلك، حقق اسبانيول انتصارا ثمينا على ضيفه غرناطة بـ2-0 في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب باور 8، وسجل هدفي اسبانيول أدريا بيدروزا (30)، وراوول دي طوماس (42). ويتصدر ريال سوسيداد الدوري الأسباني برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد وإشبيلية. ويخوض اليوم ريال سوسييدا مواجهة سهلة نسبيا مع أوساسونا، فيما يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على فالنسيا في لقاء صعب.



ويلعب إشبيلية الثالث مع 24 نقطة في عقر دار منافسه ريال بيتيس.



كما يلتقي فياريال مع خيتافي، ويستضيف ريال مايوركا نظيره ألتشي.