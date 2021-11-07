بيروت - عامر زين الدين



دعا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الجديد الشيخ د.سامي ابي المنى إلى السير على نهج توحيدي اسلامي وطني عربي واحد، وقال: «اننا لم نحد عنه ولن نحيد».



وأضاف في سياق جولة في منطقة العبادية وكفرنبرخ: «انا على ثقة ان كل القيادات ايضا مهما اختلفت الآراء او المواقف احيانا، تتوافق معنا على الهدف التوحيدي الوطني الذي يحفظ تاريخنا وتراثنا. مهمتنا حفظ الحقوق ورفع شأن الطائفة من خلال العمل المؤسساتي وليس التنظير او العشائرية، وكل هذا يحتاج الى التعاون وبذل الجهود والتنظيم واعداد الخطط والبرامج والمشاريع التي سنسعى الى تحقيقها مع المجلس المذهبي والنخب المجتمعية والطاقات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية كافة، الى جانب النخب الروحية».



وتابع: «مهمتنا صعبة لكنها ليست مستحيلة اذا ما عقدنا العزم لتوحيد الرؤى وعملنا جميعاً لتحقيق الاهداف الاساسية، ولتكن دعوة من هذا المكان الطاهر والمبارك للجميع الى المشاركة واعتبار عنوان المرحلة الجديدة جمع الشمل والبناء».



وكان الشيخ ابي المنى استقبل في دارته في شانيه، الرئيس ميشال سليمان في زيارة تهنئة. وكانت مناسبة اثنى خلالها الرئيس سليمان على «شخص الشيخ ابي المنى ومسيرته الاجتماعية والثقافية والتربوية، الى جانب دوره في تعزيز الحوار والتلاقي بين العائلات الروحية والعيش المشترك». متمنيا لسماحته «التوفيق في موقع مشيخة العقل وان يكون جامعا على المستويين الروحي والوطني العام».



ونوّه الشيخ ابي المنى بالرئيس سليمان «وبالدور الوطني الذي لعبه في حفظ وحدة لبنان ومؤسساته واستقراره العام، مؤكدا على أهمية سياسة الاعتدال التي انتهجها لحفظ لبنان من المخاطر، ومثنياً على حكمته في مقاربة القضايا الوطنية ورعايته المصالحات الوطنية في الجبل لتعزيز العودة واللحمة بين ابناء المنطقة».



وفي هذا الاطار، تلقى الشيخ ابي المنى اتصالا من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مهنئا ومباركا تسلم مهام مشيخة العقل.