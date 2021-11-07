دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف، محاولة الاغتيال "الآثمة" التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بعد تعرض منزله لهجوم بمسيرة اليوم الأحد.

وأكد الحجرف في بيان صحافي، الرفض القاطع لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية التي استهدفت استقرار العراق وأمنه الذي هو من أمن دول المجلس معبرا عن التضامن مع العراق والشعب العراقي للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في وقت سابق اليوم نجاة الكاظمي من محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان اقامته في المنطقة الخضراء وسط بغداد.