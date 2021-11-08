أكدت مؤسسة غلوبل فاينانس استمرار تربع بنك بوبيان على قمة الخدمات المصرفية الرقمية في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط من خلال منحه أكبر جائزتين في هذا المجال ليؤكد البنك استمراره في استراتيجيته الساعية نحو المزيد من التوسع رقميا والانفراد بالقمة محليا وإقليميا.



وخلال حفل كبير أقيم في دبي الأسبوع الماضي بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد وعدد من القيادات المصرفية والمسؤولين في البنوك الخليجية وبنوك الشرق الأوسط منحت المؤسسة العالمية بوبيان جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت في مجال الخدمات المصرفية الرقمية Best Islamic Digital Bank in Kuwait بالإضافة إلى جائزة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط في نفس المجال.



وقال نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالله التويجري تعليقا على ذلك: فخورون باستمرار مكانتنا على مستوى الكويت والمنطقة خاصة أن هذا الاختيار جاء من مؤسسة محايدة في واحد من أهم المجالات التي تشهد منافسة قوية وهو الخدمات الرقمية.



وأشار إلى أن ابرز ما يميز جائزة العام الحالي أنها تأتي في ظل ظروف استثنائية مرت بها الكويت والعالم بسبب جائحة كورونا أثبت بوبيان خلالها تفوقه في خدمة العملاء رقميا من خلال توفير غالبية خدماته ومنتجاته لجميع العملاء سواء من خلال موقع البنك أو من خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية.