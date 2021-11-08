أطلقت هيئة أسواق المال عبر موقعها الإلكتروني صفحة مخصصة للشركات وأي جهات غير مرخصة تحت مسمى (المواقع غير المرخص لها بمزاولة أنشطة الأوراق المالية في الكويت)، ويأتي إطلاق هذه الصفحة استكمالا للدور التوعوي والرقابي الذي تمارسه الهيئة في توعية جمهور المتعاملين بنشاط الأوراق المالية بالمنافع والمخاطر في الاستثمار في هذا النشاط، والذي يتضمن إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمواقع غير المرخص لها بمزاولة نشاط الأوراق المالية المنظمة في الكويت، بالإضافة إلى توفير حماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بهذا بالنشاط.



وتتيح الصفحة قائمة بالشركات وأي جهات غير مرخص لها من الهيئة بمزاولة أنشطة الأوراق المالية والتي يتم التحديث عليها بصفة دورية، مما يوجب على المستثمر ضرورة الرجوع إليها قبل اتخاذ قراره الاستثماري واستثمار أمواله لدى الغير، إلى جانب التحوط والتأكد بشكل مستمر من تراخيص الشركات حيث لا تشمل القائمة كل الشركات والجهات غير المرخصة، علما أن الهيئة تتخذ كل الإجراءات القانونية حيال تلك الجهات.