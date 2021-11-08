يعقوب العوضي



تتواصل منافسات كأس الاتحاد للكرة الطائرة بإقامة 5 مباريات اليوم ضمن الجولة الخامسة من البطولة، حيث يلتقي القادسية مع العربي في الـ 7.30 على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، ويلتقي الجهراء مع التضامن في الـ5.30 على نفس الصالة، كما يواجه اليرموك الشباب على صالة التضامن في الـ6.00، فيما يلعب في التوقيت نفسه الساحل مع برقان على صالة الشباب، وكاظمة مع الصليبخات على صالة كاظمة.



وبالعودة إلى المباراة المرتقبة بين قطبي الطائرة الكويتية، فالقادسية حامل لقب الدوري الممتاز للموسم الماضي يسعى إلى تعزيز مكانته بين الكبار في الموسم الجاري خاصة بعد خسارته من الكويت في كأس السوبر، ويتطلع الجهاز الفني بقيادة المدرب البحريني علي رضا إلى مواصلة الانجاز والوصول الى اللقب الغالي. في المقابل، فإن العربي لديه الكثير ليقدمه ويأمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الايراني جواد شمامي تحقيق فوز ليبدأ به الموسم بصورة ايجابية.