اختتمت مساء السبت بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد السنوية الكبرى الثانية للرماية بتتويج الفائزين والفائزات بمسابقاتها التي شملت الرماية الأولمبية للرجال والسيدات والناشئين وذوي الإعاقة.



حضر حفل الاختتام الذي أقيم في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية ممثل راعي البطولة محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد وسفير البحرين بالكويت صلاح المالكي والمدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ورئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الكويتي للرماية وعدد من منتسبيه وأسر وأهالي الفائزين بالمراكز الأولى بالبطولة. وقد أسفرت منافسات اليوم الأخير للبطولة التي استمرت 3 أيام عن فوز عبدالعزيز السعد بلقب رماية (سكيت) متقدما على الرامي سعود حبيب الذي حل ثانيا فيما نال الرامي عبدالله الطرقي المركز الثالث وجميعهم من رماة نادي الرماية، كما فاز عبدالرحمن الفيحان بذهبية رماية (التراب) فيما حصد الرامي خالد المقلد الفضية وهما من رماة النادي في حين ذهبت البرونزية للاماراتي ظاهر العرياني، فيما نال الرامي عثمان الفيلكاوي من وزارة الدفاع ذهبية مسابقة رماية (المسدس السريع 25 مترا) وذهب المركزان الثاني والثالث الى راميي الحرس الوطني حسن عبدالعزيز وسعود فنيسان على التوالي.



هذا، وتمكن عبدالله طه من رماة النادي من الظفر بلقب مسابقة (القوس والسهم أولمبي) للرجال كما نال فيصل سندي المرتبة الثانية وعبدالله فراج المركز الثالث وهما من رماة الحرس الوطني، وأيضا تمكن عبدالله مال الله من رماة النادي من إحراز ذهبية نفس المسابقة في فئة المركب فيما حاز أحمد الشطي من وزارة الداخلية الفضية بينما حقق بدر صالح من الحرس الوطني البرونزية.



وعقب حفل الاختتام أشاد حمود فليطح بالتنظيم المتميز لنادي الرماية الكويتي لهذه البطولة التي تسهم منافساتها في تجهيز اللاعبين للاستحقاقات الخارجية المقبلة، مثمنا رعاية سمو ولي العهد للبطولة والتي تجسد اهتمام سموه بدعم الرياضيين، كما أكد حرص الهيئة على دعم جهود النادي لتجهيز رماته مبكرا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة المزمع أن تستضيفها مدينة باريس الفرنسية عام 2024 لاسيما أن الرماية الكويتية تعودت على تحقيق الإنجازات في أهم المحافل القارية والدولية والأولمبية، مهنئا الرماة والراميات الفائزين بالمراكز الأولى بالبطولة.



من جانبه، قال رئيس النادي الكويتي للرماية دعيج العتيبي إن البطولة التي شهدت مشاركة قرابة 300 رام ورامية من الكويت والإمارات حيث تميزت بمنافسات قوية اتسمت بالندية بين جميع المشاركين بغية الفوز بكأسها. وذكر أن النادي يتطلع سنويا لتنظيم هذه البطولة التي تحظى بمشاركة كبيرة.