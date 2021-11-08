عبدالعزيز جاسم



يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريبه الأول في مدينة براغ عاصمة التشيك بعد وصوله عصر اليوم، حيث قرر الجهاز الفني خوض تدريب «خفيف» بعد رحلة السفر الطويلة التي شهدت أكثر من محطة للوصول إلى التشيك.



ويستعد الأزرق لخوض مواجهته الودية الدولية أمام المنتخب التشيكي القوي (المصنف 31 عالميا)،لذلك يحتاج المدرب الإسباني كارلوس غونزاليس إلى عمل كبير للتوصل الى الانسجام المطلوب بين لاعبي الخبرة والأولمبي، لاسيما أن صفوف المنتخب الأولمبي وعلى مستوى جميع الخطوط شهدت مشاركة عناصر جديدة، فمثلا في حراسة المرمى خالد الرشيدي، وفي الدفاع فهد حمود وحمد الحربي الذي يعتبر مركزه الأساسي في وسط الملعب وقد يحتاجه في الدفاع، وسلطان العنزي ومحمد خليل وفواز عايض، بينما دخل على خط المقدمة النجم بدر المطوع وبندر بورسلي، لذلك فعملية الانسجام ستكون الشغل الشاغل للمدرب خلال الحصص التدريبية المقبلة لإيجاد التوليفة المناسبة القادرة على اللعب أمام منتخب قوي.



إلى ذلك، جاءت نتيجة المسحات التي أجراها أعضاء وفد المنتخب سلبية. ومن المقرر أن يلتحق الثنائي سلطان العنزي ويوسف الحقان بالوفد فور انتهاء تأشيرتيهما (لم تصدر حتى مساء أمس).



وفي السياق نفسه، تقرر استدعاء لاعب وسط السالمية محمد الهويدي للانضمام الى صفوف الأزرق في المباراتين الوديتين وذلك بعد التأكد من جهوزيته، حيث غادر اللاعب مع الوفد أمس. كما اعتذر مساعد المدرب محمد العزب عن عدم المغادرة مع الوفد لظروف خاصة.



ويسعى الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني، إلى وضع خطة للتدرج في عملية التدريب تجنبا للإصابات العضلية بسبب برودة الجو في التشيك وبعدها في ليتوانيا التي تعتبر أيضا من الدول ذات الطقس البارد والتي تصل درجات الحرارة فيها إلى 6 درجات مئوية، حيث سيخوض منتخبنا مواجهته الودية الدولية الثانية أمام ليتوانيا 15 الجاري.



الى ذلك كلف الاتحاد الدولي طاقم تحكيم من سلوفاكيا لإدارة مباراة الازرق والتشيك مكون من بيتر كرالوفيتش للساحة وميلان ستربو وفرنانتسيك فرينش مساعدين للحكم، فيما سيكون التشيكي يان ماشاليك حكما رابعا.