«كورونا» أبرزت مخرجات الكلية.. والعلاج الإشعاعي وزراعة الأعضاء والتمريض الجنائي من الأقسام الجديدة

افتتحت كلية العلوم الطبية المساعدة بجامعة الكويت معرضا تعريفيا لأنشطة وتخصصات أقسام الكلية بمجمع 360 مساء أول امس بحضور نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية بجميع مراحلها، حيث نظمت القائمة المستقلة معرضا لجميع التخصصات الطبية المساعدة واستقبلوا المواطنين والمقيمين من رواد المجمع وقدموا لهم شروحات تفصيلية حول تخصصاتهم وآلية الدراسة ومتطلبات سوق العمل لها.



وبهذه المناسبة، قالت عميدة كلية العلوم الطبية المساعدة د.سعاد الفضلي ان الفعالية أحد الأنشطة الطلابية التي تهدف لتعريف المجتمع الكويتي بالتخصصات الموجودة في الكلية، مشيرة الى انها تأسست قبل 40 عاما وقدمت للمجتمع والقطاع الصحي الكثير من الخبرات والكفاءات على مدى سنوات طويلة، وقد أظهرت جائحة كورونا الكثير من الاحتياجات وأبرزت الطاقات الكامنة من مخرجات الكلية وكان لها الأثر الكبير جدا في عمليات الفحوصات ورعاية المرضى.



وأضافت الفضلي: نفخر بقدرات طلبة الكلية ومخرجاتها المشرفة والمنتسبين إليها حاليا والذين لم يدخروا جهدا في التعريف عن الكلية وأقسامها، معلنة عن بشرى سارة لأولياء الأمور والطلبة ان هناك تخصصات طبية مساندة جديدة سيتم افتتاحها قريبا، موضحة ان التخصصات الموجودة حاليا هي العلاج الطبيعي والعلاج المهني وعلوم المختبرات الطبية والأشعة التشخيصية وتكنولوجيا الطب النووي والمعلوماتية الصحية، وفي المستقبل القريب جدا ستفتح تخصصات جديدة مثل العلاج الإشعاعي والأطراف الصناعية والعلاج التنفسي وزراعة الأعضاء، ونحن على وشك افتتاح قسم كامل للتمريض التخصصي والعناية المركزة والتمريض الجنائي.



وأشارت الى ان المعرض المقام حاليا هو احدى الفعاليات التي تقام داخل وخارج الكلية، وكانت الكلية قد أقامت فعالية للترحيب بالطلاب بمناسبة الدراسة الحضورية وانتهاء مرحلة «الأونلاين»، متفائلة بانتهاء «كورونا» وعودة الوضع لطبيعته مع الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية، بالإضافة الى إقامة يوم السكر العالمي وفعاليات عن أخلاقيات المهن الطبية خلال أسبوعين ويوم السرطان العالمي ونسعى حاليا لإبراز اسم الكلية في المحافل المحلية والمجمعات والأسواق الكبيرة مثل 360 والأفنيوز، ونلاحظ ان الطلبة متحمسون جدا ويحبون تخصصاتهم، داعية طلبة الثانوية إلى أن يأتوا ويسجلوا في التخصصات الجديدة.



بدوره، قال الطالب بكلية العلوم المساعدة معاذ عبدالله احد المنظمين للمعرض: نحن هنا لإيضاح الأمور للجمهور وإعطاء معلومات تعريفية عن تخصصاتنا وشرح الأفكار التي لا يعرفها أغلب الناس، وذلك يشمل خمسة تخصصات وهي إدارة المعلوماتية الصحية والمختبرات الطبية والأشعة التشخيصية والعلاج المهني والعلاج الطبيعي، مشيدا بتفاعل زوار المعرض والتشجيع والدعم من الكوادر الإدارية والتعليمية، الأمر الذي يدعم نجاح الفعالية وبلوغ أهدافها.



ولفت عبدالله الى ان النجاح الذي حققته الفعالية يعد عاملا مشجعا لتكرارها في أماكن ومناسبات اخرى بعد ان كانت مقتصرة في السابق على داخل الحرم الجامعي وهو أمر يسهم في تطوير مهارات التواصل مع الجمهور وتخفيف ضغوط الدراسة خصوصا بعد فترة الدراسة عن بعد بسبب «كورونا».