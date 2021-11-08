توافد عدد كبير من الزوار من مختلف الجنسيات لجناح جامعة الكويت المشارك في فعاليات في أسبوع «التنمية الحضرية والريفية في معرض «إكسبو دبي».



وفي هذا السياق، قال أمين عام الجامعة بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة أ.د.مرضي العياش ان جناح جامعة الكويت المشارك في جناح الكويت بمعرض إكسبو دبي ضمن أسبوع التنمية الحضرية والريفية خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 6 نوفمبر شهد توافد عدد كبير من زوار المعرض من مختلف دول العالم، مشيرا إلى توافد عدد كبير من طلبة المدارس للتعرف على مشاركة الجامعة من خلال الوفد الممثل من كلية الهندسة والبترول والتي تبرز أهم المشاريع في مجالي الهندسة المدنية والهندسة الكيميائية، ودورهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأشار العياش إلى قيام رئيسة الوفد وعضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة والبترول د.غنيمة الشراح بالتعريف بالكلية وبأقسامها المختلفة، كما اطلعت الزوار على جهود الكلية في تحقيق الاستدامة والتنمية الحضرية وتقليل المخاطر، مضيفا أن هذه المشاركة تعد الثانية لجامعة الكويت في المعرض.