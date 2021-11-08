وصل أمس وفد لجنة الحكام الإيطالية، الذي سيتولى إدارة الجولة الثانية من منافسات بطولة العالم للدراجات المائية، التي ينظمها نادي الرياضات البحرية خلال الفترة من 11 إلى 13 الجاري، على شاطئ المارينا، كما وصل وفدا المنتخبين السويدي والأميركي، إلى جانب عضو لجنة التنظيم بالاتحاد الدولي الإيطالي ريموند حيث كان في استقبالهم بمطار الكويت الدولي عضو مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية فيصل هنري، ومدير الخدمات اللوجستية باللجنة المنظمة حسن أبل.



هذا، وتقام الجولة الثانية من بطولة العالم تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة، وبإشراف الاتحاد الدولي للرياضات المائية (U I M)، إذ من المقرر أن يكتمل عقد وصول المنتخبات المشاركة غدا الثلاثاء، وكذلك أعضاء الاتحاد الدولي.



وأعلن عضو مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية، ومقرر اللجنة البحرية يوسف الوتار، ان المؤتمر الصحافي الخاص بالجولة الثانية، قد تحدد موعد عقده في الساعة الرابعة من مساء الأربعاء المقبل بمشاركة نائب المدير العام لشؤون الرياضة التنافسية بالهيئة العامة للرياضة د.صقر الملا، ورئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية محمد الزنكي، وممثل للجنة الأولمبية الكويتية، وأعضاء من الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة وابرز المشاركين في المنافسات.



وأضاف: «اعتبارا من الخميس المقبل سيعقد في العاشر صباحا اجتماع تنويري مع المتسابقين لإلقاء الضوء على المنافسات»، كما وجه الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة على تقديم دعم غير محدود من أجل تحقيق النجاح المأمول للمنافسات سواء فنيا او تنظيميا، وكذلك أعضاء اللجنة المنظمة الذين يبذلون مجهودات مضاعفة للوصول بالبطولة إلى بر الأمان.