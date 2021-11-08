القاهرة - خديجة حمودة



شارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي امس، في المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكي مع رؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة لوسائل النقل المتنوعة واللوجستيات، وذلك عقب افتتاح وتفقده لمعرض ومؤتمر النقل في دورته الحالية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن المائدة المستديرة شهدت حوارا مفتوحا للرئيس السيسي مع رؤساء الشركات العالمية المشاركة في المعرض، حيث رحب الرئيس بمساهماتهم كشركاء في العملية التنموية الحالية في مصر، مؤكدا الحرص على التواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب كتوجه ثابت لتطوير تعاون الدولة معهم باشتراك القطاع الخاص المصري. وأعرب الرئيس السيسي عن التطلع لزيادة نشاط شركاتهم في مصر دعما لمسيرة البناء والتنمية الحالية، خاصة فيما يتعلق بتوطين الصناعة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، والتدريب، وصقل الكوادر الفنية، وذلك في ضوء توفر البنية الأساسية الحديثة في مصر ومصادر الطاقة المتنوعة، وما توفره المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من فرص واعدة وضخمة لأي أنشطة استثمارية وصناعية، وذلك في ظل مناخ عام من الاستقرار المكتمل الأركان في الدولة المصرية سياسيا وأمنيا واقتصاديا ونهج تنموي مدعوم بإرادة وقرار سياسي من أعلى مستوى.