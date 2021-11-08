سعود عبدالعزيز



أصدرت الدائرة الجزائية السادسة في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار صلاح الحوطي حكما بالبراءة لمتهم «بدون» عن تهمة السرقة عن طريق الكسر. حيث تخلص الواقعة في قيام ضابط المباحث بضبط المتهم من خلال اعتماده على كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة الذي تعرض للسرقة وذلك من خلال كسر قفل بابه، حيث اظهرت الكاميرات المتهم وهو يسير في الشارع بالقرب من مكان الجريمة.



كما ان تقرير الأدلة الجنائية قد جاء ليزيد من متانة الاتهام وليقرر بأن الصور الموجودة في الكاميرات تشبه المتهم إلى حد كبير.



وقد مثل المحامي عبدالرحمن العنزي عن المتهم وترافع مدافعا عن موكله حيث دفع بعدم معقولية الواقعة وعدم جدية تحريات المباحث وبطلانها وأكد على عدم ثبوت الأدلة في حق المتهم حيث لم يضبط وبحيازته اي مضبوطات ولم يعثر له على اي بصمات في مكان الواقعة. ولما كانت البراءة هي الاصل ولا يتغير هذا الاصل الا بوجود الدليل المعتبر حيث ان عماد الاحكام الجزائية يقوم على اليقين لا على الشك او التخمين ولما تبين امام محكمة الاستئناف عدم ثبوت الادلة بحق المتهم قضت بإلغاء حبسه وقررت القضاء له بالبراءة وذلك تكريسا للمبدأ الجزائي المهم وهو ان يسير الشك يكفي للقضاء بالبراءة بدلا من الإدانة.