محمد الجلاهمة



«للأسف، تعرضت للخداع ولكني اكتشفت ذلك متأخرا بعض الشيء او بالاحرى بعدما دفعت مبلغا وقدره 25 ألف دينار... تواصلت مع بائع الوهم ولكنه اغلق الهاتف في وجهي ومن ثم اغلقه بشكل نهائي».



هذه هي فحوى قضية سجلت في مخفر شرطة الشويخ وحملت عنوان نصب واحتيال وجار ضبط المدعى عليه للتحقيق، فيما قدم المبلغ ما يثبت تسلم المتهم كامل المبلغ المتفق عليه.



وحول تفاصيل القضية، قال مصدر امني لـ «الأنباء» ان مواطنا من مواليد 1989 تقدم الى مخفر الشويخ، مشيرا الى انه تعرض للخداع على يد وافد سوري ابلغه بوجود محل استثماري ذي موقع متميز ويدر عليه ربحا كبيرا.



وأضاف: قمت بمعاينة المحل ووجدت تميزه ما دعاني الى اتمام الاتفاق وتسلم المتهم 25 ألف دينار نقدا، ومن ثم بدأت في ابلاغ اصدقائي باستئجار المحل، وإذ بهم يؤكدون تعرضي للخداع، وبالفعل تأكدت من ذلك من خلال المحلات المجاورة وأن خلو المحل لا يتعدى ألفي دينار على أقصى تقدير.



وتابع بالقول: تواصلت مع السوري وأبلغته بتعرضي للخداع وطلبت منه اعادة المبلغ او فض التعاقد ولكنه اغلق الهاتف في وجهي بعدما ابلغني بأن الامر انتهى وأنه كان مجرد وسيط.



وذكر المصدر: حاول رجال مخفر الشويخ الاتصال بالمدعى عليه، ولكن تبين لهم ان هاتفه مغلق على الدوام، وعليه سجلت قضية نصب واحتيال حملت رقم 513-2021 وأحيلت إلى المباحث.