سعود عبدالعزيز



نقل وافد من الجنسية الآسيوية إلى مستشفى الفروانية بعد محاولته الانتحار باحتساء كمية من المبيد الحشري في محاولة منه للانتحار.



وقال مصدر أمني ان بلاغا ورد إلى غرفة عمليات الداخلية عن إقدام وافد على الانتحار بمنطقة الجليب وعندما حضر رجال الإسعاف والدوريات تبين انه يعاني من ألم شديد ولا يقوى على الكلام، وشبه فاقد للوعي، فتم نقل الآسيوي إلى المستشفى، وبعد إجراء التحاليل تبين قيام الوافد بشرب مبيد حشري.



هذا، وتم وضع الوافد تحت الحراسة تهميدا للتحقيق معه وتوجيه تهمة الشروع في الانتحار أو اتخاذ قرار بإبعاده إدرايا عن البلاد وإدراج اسمه على قوائم غير المصرح لهم بدخول البلاد.



من جهة اخرى، توفي شاب كويتي (29 عاما) اثر انقلاب دراجة نارية كان يقودها على شارع الغوص. وقال مصدر امني ان بلاغا ورد الى عمليات الداخلية عن وقوع حادث سير بين منطقتي مشرف وصباح السالم «شارع الغوص»، ولدى انتقال رجال الامن تبين لهم ان الحادث عبارة عن انقلاب دراجة نارية ووفاة قائدها، وتم اخطار الأدلة الجنائية، لينتقل فنيون لحمل الجثة الى الطب الشرعي، وسجلت قضية انقلاب ووفاة.