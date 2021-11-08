عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة التربية عن البدء في إعداد كشوف الموظفين المرشحين للترقية بالاختيار للعام 2022 وذلك وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية بشأن الترقية بالاختيار، وما نصت عليه المادة رقم 24 من نظام الخدمة المدنية.



جاء ذلك في نشرة عممها وكيل التعليم العام أسامة السلطان على المناطق التعليمية وتلقت «الأنباء» نسخة منها، وقال فيها: بالإشارة إلى الكتاب الوارد إلينا من الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري، متضمنا الإفادة بأن إدارة الموارد البشرية بصدد إعداد كشوف الموظفين المرشحين للترقية بالاختيار، وحرصا على المصلحة العامة يرجى الإيعاز إلى جهات الاختصاص لديكم بضرورة عمل الآتي:



1 ـ تخزين العقوبات وكذلك محو من استنفذ المدة المقررة للعقوبة لجميع العاملين.



2 ـ تخزين تقويم الكفاءة للموظفين التابعين لديكم وفقا لما يلي:



٭ الهيئة التعليمية عن العامين 2019/2020 و2020/2021.



٭ الهيئة الإدارية عن العامين 2020 و2021، علما أنه سيترتب على عدم تخزين ما سبق آثار إدارية للمعنيين، فيرجى التقيد بعمل المطلوب.



ويخلي قطاع الشؤون الإدارية مسؤوليته عن أي تأخير يكون سببا في ضياع حقوق العاملين بالترقية.