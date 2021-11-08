ارتقى ريال مدريد الى الصدارة بفوزه 2-1 على ضيف رايو فايكانو ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم أمس الأول. واصل ريال مدريد صحوته في «الليغا» محققا فوزه الثاني تواليا ليعود الى الصدارة مؤقتا، ويملك العاصمة مباراة مؤجلة. ويدين النادي الملكي بالنقاط الثلاث إلى لاعب وسطه الألماني توني كروس (14) ومهاجمه الفذ الفرنسي كريم بنزيمة (38) الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين، فيما قلص البديل الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو الفارق بعد سبع دقائق من دخوله (76) قبل أن يخرج مصابا.



وأبدى كارلو أنشيلوتي مدرب «الريال» سعادته بأداء الفريق، وقال: «لعبنا بشكل جيد للغاية وصنعنا الكثير من الفرص، وكنت أعتقد أننا يجب أن نسجل هدفا ثالثا حتى ننهي المباراة، ولهذا حين سجلوا هدفهم شعرنا بالخوف، وأنا سعيد في النهاية لأننا فزنا ضد فريق مثل رايو يلعب بصورة جيدة، ولكن حتى أتى هدف الخصم يمكنني القول بأنها كانت أفضل مباراة لنا هذا الموسم». وفيما يتعلق بوضع الغريم التقليدي برشلونة، أكد المدرب الإيطالي أن الحديث عن «البرسا» صعب بالنسبة له، مضيفا لا أريد الحديث عن وضعه الحالي لأنه فريق أكن له الكثير من الاحترام.



إلى ذلك، تحسر مدرب برشلونة سيرجي بارخوان على تعادل فريقه مع سلتا فيغو 3-3 قائلا: «كنا غير محظوظين بالإصابات، لقد أجبرنا على تغيير اللاعبين والتكتيك بأكمله، هذا ليس عذرا لنا، لكن كان له تأثير على النتيجة، إذا نظرنا إلى الفريق، لقد لعبنا بالأطفال، بالأولاد».



وحقق فياريال فوزا ثمينا على ضيفه خيتافي بهدف نظيف سجله مانو تريغيروس (10). وأهدر أتلتيكو مدريد فوزا كان في متناوله على مضيفه فالنسيا واستسلم للتعادل 3-3.