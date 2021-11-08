افتُتح في هانوي أول خط لقطارات الأنفاق (المترو) السبت، في إطار جهود السلطات للحد من الازدحام المروري وتخفيف التلوث في العاصمة الفيتنامية التي تضم أكثر من خمسة ملايين دراجة نارية.



وبعد سنوات من التأخير وازدياد تكاليف الإنشاء بنحو الضعفين، غادر قطار محطة كات لينه قرب وسط هانوي ليبدأ رحلة ممتدة على 13 كيلومترا في اتجاه شرق المدينة المكتظ بالسكان.



ووصل ركاب باكرا لالتقاط صور أمام القطار الجديد، قبل أن يتمكن أطفال من التمتع خلال رحلتهم الأولى عبر المترو بمناظر العاصمة الفيتنامية من نوافذ المقصورة. وتعرف هانوي ذات الـ 9 ملايين نسمة، حول العالم بالأعداد الكبيرة للدراجات النارية التي تجوب شوارع المدينة وتشكل تهديدا لسلامة المشاة الذين يحاولون اجتياز الطرق.



وقد ارتفع عدد الدراجات النارية من مليونين سنة 2008 إلى 5.7 ملايين عام 2020، بحسب الشرطة المحلية. واستغرق إنشاء خط المترو الجديد 10 سنوات، بتكلفة وصلت إلى 900 مليون دولار بعدما كانت الميزانية الأساسية قبل تأخير المشروع مرارا وتكرارا 550 مليون دولار.