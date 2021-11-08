دعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المشمولين بنظام الكشف عن الذمة المالية بضرورة تقديم الاقرار خلال المواعيد القانونية، وذلك تعزيزا للنزاهة وتفاديا للعقوبات القانونية التي يصل مداها إلى الحبس أو العزل من الوظيفة.



كما أكدت «نزاهة» ضرورة مراعاة تحديث الإقرار كل ثلاث سنوات لمن بقي في منصبه.



وقالت انه لمعرفة مواعيد تقديم الإقرار ولتحميل نماذج إقرار الذمة المالية وحجز موعد مسبق يرجى زيارة موقع الهيئة الإلكتروني www.nazaha.gov.kw أو الاتصال على: 118،



علما بأن ساعات العمل الرسمية لاستلام الإقرارات من الـ 9:30 صباحا حتى الـ 12:30 ظهرا وذلك في مقرها الرئيسي بمنطقة الشامية وخلال أيام العمل الرسمية.