في ختام شهر أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي، نظم بنك الخليج السبت 30 أكتوبر 2021، فعاليات ترفيهية صحية، في حديقة الشهيد. وتضمنت الأنشطة جلسة يوغا، وماراثون مشي، وحلقة نقاشية ركزت على أهمية الصحة النفسية والعقلية في حياة مرضى سرطان الثدي.



وأتت هذه الفعاليات بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي، ولتسليط الضوء ليس فقط على المرض وأهمية الكشف المبكر عنه، بل أيضا على دور الصحة العامة والصحة النفسية خصوصا في تحسين حياة المرضى وزيادة فرص تغلبهم على المرض.



وسجل أكثر من 250 شخصا في اليوم الصحي وفي ماراثون المشي الأول لبنك الخليج، حيث انضموا إلى جلسة اليوغا ثم ماراثون المشي لمسافة 4 كيلومترات، ثم الحلقة النقاشية التي تحدثت فيها جوان هاندز، وبالإضافة إلى هذه الفعالية، قام بنك الخليج باستضافة د.فاطمة خاجة لتقديم ورشة عمل لموظفات بنك الخليج، كذلك قام البنك بتوزيع كوبونات فحص مجانية للموظفات اللاتي حضرن ورشة العمل.



وحول هذا اليوم الصحي، قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج، سلمى الحجاج: «بينما نحرص على أداء وتفوق موظفينا المهني، لا يمكننا أن نغفل أبدا عن صحتهم وسلامتهم. ولأننا ندرك أهمية الصحة النفسية في حياة الأشخاص، الأصحاء والمرضى على حد سواء، وندرك دورنا وواجبنا الذي يحتم علينا التوعية وخلق مبادرات صحية للموظفين وعائلاتهم، نحرص سنويا على المشاركة بالتوعية بسرطان الثدي، ونشجع دائما على الفحص الدوري، وعلى اتباع أسلوب حياة صحي يقي من الأمراض ويساعد في التغلب عليها. نأمل أن يكون جميع موظفينا وعائلاتهم قد استمتعوا باليوم الصحي في حديقة الشهيد، ونتمنى لهم حياة صحية خالية من الأمراض، وأسلوب حياة صحيا يساعدهم على التطور والتقدم دائما».