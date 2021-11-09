أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي عن توزيع 4870 حقيبة مدرسية في سبع محافظات في اليمن، مبينة ان هذه المحافظات تعاني من اوضاع انسانية صعبة.



وقال المدير العام في جمعية الهلال الاحمر الكويتي عبدالرحمن العون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) امس الاثنين ان توزيع الحقائب المدرسية شمل سبع محافظات في اليمن وهي (حضرموت - ابين - عدن - شبوة - تعز - صنعاء - مأرب).



وأضاف العون انها تأتي ضمن اهتمامات جمعية الهلال الأحمر الكويتي ومؤسسة (استجابة) اليمنية للاعمال الانسانية والاغاثية لدعم العملية التعليمية في اليمن وضمان عدم انقطاعها والتخفيف من معاناة أولياء أمور الطلبة عبر توفير الحقائب ومستلزماتها لتشجيع الطلاب على مواصلة التعليم.



وبين ان توزيع الحقائب المدرسية على أبناء الأسر المحتاجة في اليمن يعكس جهود وحرص الجمعية على توفير احتياجاتهم من حقائب وقرطاسية، مؤكدا سعي الجمعية للاستمرار في دعم قطاع التعليم باليمن من خلال الاعمال الإنسانية التي تقوم بها من بناء المدارس والمراكز التعليمية وغيرها.