أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تعاونه مع سكودا الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، لطرح عروض ومزايا مالية حصرية لعملائهم على كمية محدودة من سيارات سكودا.

وبهذه المناسبة، قالت جهير معرفي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد - بالإنابة، في البنك الأهلي الكويتي: من دواعي سرورنا إبرام هذه الشراكة مع شركة سكودا الكويت، شركة بهبهاني للسيارات.

ونحن في البنك الأهلي الكويتي نسعى باستمرار إلى تقديم عروض مميزة وقيمة بهدف الارتقاء بمستوى تجربة عملائنا المصرفية إلى آفاق جديدة. وستتيح هذه الشراكة لنا تزويد عملائنا بأفضل الحلول المالية، في حال رغبتهم في شراء سيارة أحلامهم.

ويسري هذا العرض حتى نفاد الكمية، حيث تقدم سكودا الكويت، شركة بهبهاني للسيارات خصومات تصل إلى 150 دينارا، العرض متوافر للعملاء الحاليين والجدد، سواء الذين قاموا بتحويل رواتبهم أو لم يقوموا بتحويل رواتبهم إلى البنك الأهلي الكويتي.