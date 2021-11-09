الدوحة - فريد عبدالباقي



يخوض منتخب قطر الأول لكرة القدم مرانه الأساسي والأخير في مدينة بلغراد غدا استعدادا لمواجهة منتخب صربيا مساء الخميس في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وذلك بعدما وصلت بعثة المنتخب القطري اليوم إلى صربيا لخوض مباراة الخميس المقبل، ثم مواجهة منتخب أذربيجان في الجولة العاشرة والأخيرة يوم الأحد المقبل في باكو.



وكان الجهاز الفني بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز اصطحب معه 27 لاعبا، حيث يلعب العنابي مباراتي ضد صربيا وأذربيجان.



إلى ذلك، بلغت استدعاءات المنتخبات لنجوم الدوري القطري لكرة القدم 19 محترفا، وذلك للمشاركة في توقف الأجندة الدولية لخوض تصفيات مونديال قطر 2022 في مختلف القارات أو لعب مباريات ودية، ويعد الثلاثي السد والدحيل والريان أكثر الأندية التي تواجد محترفوها في صفوف المنتخبات، بالإضافة إلى 3 أندية لم يتم استدعاء محترفيها، وهي: الوكرة والخور والسيلية.



وتلقى نادي السد طلب استدعاء الغاني أندريه آيو، والكوري الجنوبي وو يونغ جونغ، والجزائري بغداد بونجاح، للانضمام الى منتخبات بلادهم خلال فترة مباريات فيفا خلال نوفمبر الجاري لخوض تصفيات كأس العالم قطر 2022.



بينما غادر المهاجم الكيني مايكل أولونغا، والتونسي فرجاني ساسي والبلجيكي توبي ألدرفيريلد الدوحة، ولاعبو فريق الدحيل، إلى منتخبات بلدانهم، في حين وجه مدرب منتخب كولومبيا رينالدو رويدا دعوة إلى نجم نادي الريان خاميس رودريغيز للانضمام إلى صفوف منتخب كولومبيا الذي يستعد لخوض مباراتي البرازيل وپاراغواي في تصفيات كأس العالم، ويعود خاميس إلى صفوف منتخب بلاده بعد غياب دام 12 شهرا.



من جهة أخرى، قررت إدارة نادي الخور إقالة المدرب الألماني وينفريد شايفر من منصبه كمدير فني للفريق الكروي، وذلك بعد تدهور نتائج الفريق في الدوري القطري واحتلال المركز الـ 12 والأخير في جدول الترتيب العام، وأسندت الإدارة مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت إلى مدرب اللياقة البدنية البرازيلي آندريه ليما الى حين الاستقرار على مدرب أجنبي ليتولى المهمة خلفا للألماني شايفر.