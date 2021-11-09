قال النائب مبارك الحجرف إن عدم عقد الجلسة العادية اليوم وعدم حضور الحكومة المستقيلة والتي لم يبت في استقالتها مخالفة من المخالفات الدستورية التي تضاف إلى سجل المخالفات لرئيس مجلس الأمة.

وأضاف الحجرف في تصريح صحافي بمجلس الأمة إن هذا الأمر مخالفة بحق الدستور والشعب الكويتي، موضحا أن الحكومة لا تعتبر حكومة مستقيلة إلا بقبول سمو الأمير هذه الاستقالة.

وذكر أنه يجب التفريق بين رفع الاستقالة إلى سمو الأمير وبين قبولها، مبيناً أنه في هذا الوقت تعتبر الحكومة بكامل صلاحيتها وكان عليها حضور جلسة اليوم.

وأكد أن عدم حضورها جلسة اليوم هو تهرب من مناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال ومنها الاستجوابات المقدمة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

وقال إن عدم حضور الحكومة وعدم عقد الجلسة مخالفة دستورية تضاف إلى سجل المخالفات الدستورية التي ترتكب بحق الدستور، مبينا أنه يجب وضع الأمور في نصابها الصحيح حتى لا يتم التطاول على الدستور.