أرجأت محكمة في سنغافورة الثلاثاء تنفيذ حكم كان وشيكا بإعدام ماليزي مصاب بإعاقة ذهنية مدان بتهريب المخدرات، إثر إلغاء جلسة في الاستئناف بسبب إصابته بكوفيد-19.

وقال القاضي أندرو فانغ بون ليونغ من محكمة الاستئناف عشية الموعد المرتقب أساسا للإعدام شنقا "نحن مضطرون لإرجاء إنزال العقوبة"، من دون تحديد مدة التأجيل.

وكان ناغاينثران ك. دارمالينغام (33 عاما) أوقف سنة 2009 لنقله 43 غراما من الهيرويين، ما يوازي مقدار ثلاث ملاعق كبيرة، في سنغافورة حيث حُكم عليه بالإعدام العام التالي.

ووافقت المحكمة العليا في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا الاثنين على تعليق تنفيذ العقوبة بانتظار نتيجة طعن تقدم به في الدقائق الأخيرة محامو المحكوم الذين يعتبرون أن إعدام موكلهم مخالف للدستور.

وكان مقررا عقد جلسة الاستئناف الثلاثاء، عشية موعد الإعدام، لكنها أرجئت بعدما ثبتت إصابة الماليزي بكوفيد-19، وفق القاضي.

وبرر القاضي الإرجاء بمقتضيات "المنطق والحس السليم والإنسانية".

وقال وكيل الدفاع عن المحكوم إن عدم إعدام موكله بسبب إصابته بكورونا "مفاجأة إيجابية"، معتبرا أن "العناية الإلهية أنقذته".

ولم تصدر أي معلومات عن تاريخ النظر في الطعن.