أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن أغلبية الألمان يؤيدون فرض المزيد من القيود على غير الملقحين لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وأيد نحو 31% ممن شملهم الاستطلاع تطبيقا أكثر صرامة للقواعد التي لا تسمح إلا لأولئك الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد 19- أو الذين تعافوا منه بدخول أماكن مثل المطاعم أو دور السينما أو الحفلات الموسيقية، في حين أيد 25% آخرون تطبيق هذه القواعد في جميع المجالات في ألمانيا.

وفي الوقت نفسه، أبدى 19% ممن شملهم الاستطلاع رغبتهم في إلغاء جميع القيود المفروضة لتشمل غير الملقحين لكن مع إظهار نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن فيروس كورونا، فيما أعرب 18% عن رغبتهم في إلغاء جميع القيود المفروضة على الدخول.

وأدخلت النمسا قواعد صارمة اعتبارا من يوم الاثنين تستبعد الأشخاص غير الملقحين من دخول الحانات والصالات الرياضية وصالونات تصفيف الشعر، في محاولة لمعالجة ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس.

لكن ألمانيا ليس لديها تنظيم مماثل على الصعيد الوطني، وفقط ولايةساكس ونيا أدخلت قاعدة شاملة تعني أن الأشخاص غير الملقحين لا يمكنهم دخول المطاعم وصالات الديسكو والمرافق الترفيهية والثقافية أو حضور الأحداث الكبرى مثل مباريات كرة القدم.

وفي ولايات ألمانية أخرى، الأمر متروك حتى الآن لمشغلي المطاعم أو منظمي الفعاليات ليقرروا ما إذا كانوا يريدون تطبيق مثل هذه القواعد.

وشمل استطلاع يوجوف عينة من 2091 شخصا عبر الإنترنت خلال الفترة من 5 إلى 8 تشرين ثان/نوفمبر.