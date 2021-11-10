القاهرة - محمد صلاح



تغيب الفنانة مي عمر عن دراما رمضان هذا العام، حيث قررت عدم قبول أي أعمال درامية هذا الموسم وتتفرغ بشكل مكثف للأعمال السينمائية، وتدخل استديوهات تصوير عدة أفلام دفعة واحدة، منها بطولة فيلم «بنات رزق» الذي تعاقدت عليه، وتجسد خلاله شخصية نصابة، وتعتبر ان الفيلم مفاجأة لجمهورها وتشاركها في البطولة: شيرين رضا وغادة عادل، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف كريم شيرين.



كما تقدم مي دور البطولة النسائية في فيلم «تحت تهديد السلاح» مع: حسن الرداد وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد وشيرين رضا وأحمد بدير وفتحي عبدالوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.



وتظهر عمر ضيفة شرف خلال أحداث فيلم «العميل صفر» بطولة: أكرم حسني ونيللي كريم ومحمد علاء وبيومي فؤاد ولبلبة، ومن تأليف وائل عبدالله، وإخراج محمد سامي.