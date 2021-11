استضافت بورصة الكويت، بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة، ملتقى الشرق الأوسط، المنظم من قبل شركة The Network Forum، والمقام من يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر إلى يوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، وذلك بهدف استعراض أحدث مستجدات أسواق المال في المنطقة.



وتعد The Network Forum منظمة عالمية لشركات التقاص والتسوية وخدمات ما بعد التداول، وتهدف الى توفير بيئة ملائمة لمناقشة القضايا الرئيسية وأحدث التطورات في المنطقة، إضافة الى تبادل أفضل الممارسات، كما أتاح ملتقى الشرق الأوسط فرصة للخبراء من جميع أنحاء الشرق الأوسط لمناقشة أحدث المشاريع والمنتجات، وأوضاع الحفظ الفرعي وآخر تطوراته، بالإضافة إلى هيكل الإيداع المركزي ومبادراته.



كما تمت مناقشة أحدث المعايير والممارسات في إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وأثر التكنولوجيا على مستقبلنا، إضافة الى أبرز الأنظمة والإصلاحات.



تعليقا على هذه المبادرة، صرح محمد العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، قائلا: تأتي استضافة بورصة الكويت لملتقى الشرق الأوسط كجزء من التزام الشركة بنشر وزيادة الوعي لدى المجتمع الاستثماري الدولي بأحدث التطورات في الكويت والشرق الأوسط، واللذين باتا من أهم الوجهات الاستثمارية في جميع أنحاء العالم.



وأضاف: خلال فترة الجائحة، استطاعت أسواق المال جذب المستثمرين المحليين والدوليين، وإطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، وإدراج العديد من الشركات، وهذا بلا شك إنجاز لافت وعظيم لا بد أن نفخر به جميعا. ولا يفوتني أن أشكر The Network Forum والشركة الكويتية للمقاصة على جهودهما في إنجاح هذا الحدث.



كما أشاد المدير العام لشركة The Network Forum أندرو بارمان بنجاح الملتقى، قائلا: إننا فخورون بالنجاح الكبير الذي حققه ملتقى الشرق الأوسط، وأتوجه بخالص الشكر الى بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة على استضافتهم لهذا الحدث والإسهام في نجاحه، كما نتطلع الى المزيد من الشراكات المثمرة في المستقبل.



هذا، وتأتي رعاية بورصة الكويت واستضافتها لملتقى الشرق الأوسط كجزء من التزام البورصة بتعزيز الوعي وزيادة المعرفة والشفافية بين جميع أصحاب المصالح، حيث واصلت الشركة دعم مجموعة من المبادرات التي تركز على التعليم، وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين والدوليين كجزء من ركيزة «التعليم» في استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، والتي تتماشى مع الهدف 4 - التعليم الجيد - والهدف 17 - الشراكة من أجل أهداف - من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إضافة إلى خطة التنمية الوطنية للكويت «كويت جديدة 2035».