أعلن بنك وربة عن تقديم خدمة إصدار خطابات الضمان من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وذلك التزاما من البنك بدعم الأنشطة التجارية، ومختلف الشركات، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وصرح نائب رئيس مجموعة العمليات عبدالعزيز الحقان في بنك وربة بأن الخدمة الجديدة ستعمل على توفير الكثير من الوقت والجهد، وتساعد على سرعة تلبية متطلبات العملاء التجارية، وتنفيذ عمليات التبادل التجاري في الوقت المناسب.

وتابع: إن مجموعة العمليات وإدارة التمويل التجاري تقدم كلا من إصدار وتبليغ وتعديل وتأكيد ودفع الاعتمادات المستندية لكل من عمليات الاستيراد والتصدير وخطابات الضمان المصرفية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحصيل وثائق التصدير والاستيراد، وترتيب التمويل التجاري المتوافق مع أحكام الشريعة اللازم لجميع المبالغ المستحقة الدفع لعمليات الاستيراد.