استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد.



إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها، كما تضمنت دعوة سموه لحضور حفل الافتتاح الرسمي لبطولة كأس العرب (فيفا) 2021 والذي سيقام نهاية الشهر الجاري في العاصمة الدوحة.



وقام بتسليم الرسالة لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله سفير دولة قطر لدى الكويت علي بن عبدالله زيد آل محمود.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك نورودوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولمملكة كمبوديا الصديقة المزيد من التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك نورودوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا لجلالته وافر الصحة والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.