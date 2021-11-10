وضع موقع تويتر أمس إشعارا تحذيريا على فيديو رسوم وصور متحركة نشره المشرع الجمهوري الأميركي بول جوسار، ويظهر فيه وهو يلوح بسيفين موجهين صوب الرئيس جو بايدن ويقتل المشرعة الديموقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز.



وقال الموقع إن الفيديو ينتهك سياسته المتعلقة بـ «السلوك البغيض»، وأوقف التفاعل مع التغريدة مما يحول دون القدرة على وضع علامة الإعجاب أو الرد أو إعادة النشر.



غير أن «تويتر» ذكر في إشعار أعلى التغريدة، أنه يرى أنه «ربما كان من الصالح العام أن تظل التغريدة متاحة».



وقال الموقع في رسالة بالبريد الإلكتروني «وكما يسري عادة مع مثل هذا الإشعار، فإن التفاعل مع التغريدة سيكون محدودا». ولم يرد ممثل لجوسار على طلب «رويترز» الإدلاء بتعليق. وبدا التسجيل المصور الذي نشره جوسار يوم الأحد وتبلغ مدته 90 ثانية كأنه نسخة معدلة من مسلسل رسوم متحركة ياباني، وتتخلله لقطات واقعية لجنود من دوريات الحدود الأميركية وهم يجمعون مهاجرين عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.



وقوبل الفيديو بإدانة واسعة من جانب سياسيين بارزين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.