طالب الشيخ عبدالسلام الحراش الذي يترأس تيارا داعما للمقاومة في منطقة عكار بشمال لبنان حزب الله بأن يسلم السلاح الخاص بالتيار للجيش اللبناني، لأنه لم يعد يثق بحزب الله، كاشفا أن ابن أحد قادته يبيع السلاح.



وقال الشيخ الحراش في بيان باسم التيار العربي المقاوم الذي يرأسه: ان تياره هو حالة جماهيرية غير منظمة تسير وفق حق اللبنانيين في مواجهة الأخطار التي تهدد البلاد والعباد.



وهذا الحق ضمنه ما جاء في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية.. وعليه فإن التيار هو رديف للجيش اللبناني يثق به وبالدور المنوط به في هذه المرحلة وكل مرحلة.



وطالب الشيخ الحراش باسم التيار الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله بإعادة الأمانة الوديعة لديه من سلاح عائد للتيار ونقله إلى مستودعات الجيش اللبناني وبإشرافه، لاسيما ان التيار العربي المقاوم لم يؤمن يوما بحمل السلاح لأنصاره في الداخل، فالسلاح الأمضى لديه الوحدة الوطنية، والسلام الوطني، إنه بعد فضيحة بيع السلاح في بعلبك من قبل نجل سماحة الشيخ محمد يزبك عضو الهيئة الشرعية في الحزب ووكيل الإمام الخامنئي في لبنان، لم يعد التيار يأمن الحزب على الاحتفاظ بسلاح سورية حصرا لمشروع المقاومة ولقتال العدو الصهيوني وليس للاتجار به وإشهاره في الداخل اللبناني.