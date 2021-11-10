عاطف رمضان



قامت وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس بزيارة ميدانية لمتابعة مشروع مستشفى الولادة الجديد والذي يعتبر أحد أكبر مشاريع القطاع الصحي القادمة في الكويت، والذي يتميز بسعة سريرية تبلغ 780 سريرا ويحتوي على 127 سريرا للعناية المركزة علاوة على 81 عيادة خارجية و60 غرفة ولادة و27 غرفة عمليات.



واطلعت الوزيرة الفارس خلال جولتها على نواحي التنفيذ والتقدم في المشروع الذي يعد أحد أبرز المشاريع المستقبلية التي تتضمنها حزمة المشاريع التنموية ضمن خطط التنمية للكويت خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، والتي تتمحور حول الاهتمام بالخدمات الصحية، وتطوير المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والطبية القائمة واستحداث أخرى جديدة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين والمقيمين وفق معايير عالمية منها مشروع مستشفى الولادة الجديد والذي تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 220 مليونا و700 ألف دينار.



الجدير بالذكر أن مستشفى الولادة الجديد يعتبر مشروعا صديقا للبيئة تم تصميمه وفقا لأحدث الأنظمة والأكواد العالمية في مجال الرعاية الصحية بمساحة مباني 357.340 مترا مربعا ويقع على موقع مميز على ساحل جون الكويت، حيث تحظى معظم غرف المرضى في المستشفى بإطلالة على مياه الخليج العربي، ويعتبر مشروع مستشفى الولادة الجديد من المشاريع التنموية الرائدة وجزءا من خطة التنمية المنبثقة عن رؤية الكويت 2035 والتي تعمل وزارة الأشغال العامة على تنفيذها، ويقع مستشفى الولادة الجديد في منطقة صباح الطبية مقابل مستشفى الولادة القديم، ويتكون المبنى من 4 أجزاء مهمة: المبنى الرئيسي للمستشفى ومبنى العيادات الخارجية، ومبنى مواقف السيارات ومبنى الخدمات المركزية، كما يتضمن المشروع 4 جسور تربط بين المباني الجديدة والقديمة وحائط بحري مصد للأمواج بطول 320 مترا.