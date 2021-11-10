مبارك الحجرف: الحكومة لا تكون مستقيلة إلا بقبول سمو الأمير استقالتها.. ورفع الجلسة مخالفة صريحة للدستور

ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ سلطان العبدان



رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية أمس بسبب استقالة الحكومة وعدم حضورها وعدم اكتمال النصاب.



وقال الغانم عند رفع الجلسة: «تم إبلاغي من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تقدمت باستقالتها يوم أمس الأول إلى صاحب السمو الأمير وهي تحت نظر سموه للبت فيها، كما أن النصاب غير مكتمل، والحكومة غير موجودة.. لذلك ترفع الجلسة لحين تشكيل الحكومة الجديدة».



وكان من المقرر أن ينظر المجلس في عدد من تقارير اللجان المدرجة على جدول أعمال الجلسة.



من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتي تهنئة إلى كل من رئيس المجلس الوطني في مملكة كمبوديا هينغ سامرين، ورئيس مجلس الشيوخ ساي تشوم، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.



من جانبه، قال النائب مبارك الحجرف إن عدم عقد الجلسة العادية أمس وعدم حضور الحكومة المستقيلة والتي لم يبت في استقالتها مخالفة من المخالفات الدستورية التي تضاف إلى سجل المخالفات لرئيس مجلس الأمة.



وأضاف الحجرف في تصريح صحافي بمجلس الأمة إن هذا الأمر مخالفة بحق الدستور والشعب الكويتي، موضحا أن الحكومة لا تعتبر حكومة مستقيلة إلا بقبول سمو الأمير هذه الاستقالة.



وذكر أنه يجب التفريق بين رفع الاستقالة إلى سمو الأمير وبين قبولها، مبينا أنه في هذا الوقت تعتبر الحكومة بكامل صلاحيتها وكان عليها حضور الجلسة.



وأكد أن عدم حضورها الجلسة هو تهرب من مناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال ومنها الاستجوابات المقدمة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء.



وقال إن عدم حضور الحكومة وعدم عقد الجلسة مخالفة دستورية تضاف إلى سجل المخالفات الدستورية التي ترتكب بحق الدستور، مبينا أنه يجب وضع الأمور في نصابها الصحيح حتى لا يتم التطاول على الدستور.