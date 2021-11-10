وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري استفسر فيه عن أسباب عدم التزام بعض القيادات في مؤسسات الدولة بمنح الرياضيين التفرغ الرياضي بناء على القانون رقم 87 لسنة 2017، مؤكدا ان أغلب الرياضيين بمختلف الألعاب الرياضية يعانون من هذا الأمر. وقال الطريجي في سؤاله: هل تم رفع تقارير إلى مجلس الوزراء لمحاسبة بعض قيادات الدولة لعدم التزامهم واحترامهم التفرغ الرياضي، فإذا كانت الإجابة (نعم) يرجى تزويدي بصور من تلك التقارير وأسماء القيادات التي ترفض احترام قوانين الدولة، وإذا كانت الإجابة (لا) فلماذا لم ترفع التقارير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من لا يحترم قوانين الدولة؟