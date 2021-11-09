دارين العلي



تتحقق الهيئة العامة للبيئة من الفيديو الذي يظهر مجهولا وهو يقوم بجمع الحمام من إحدى الساحات العامة القريبة من الشاطئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.



وقالت مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام شيخة الإبراهيم في تصريح لـ"الأنباء" ان الهيئة العامة للبيئة قامت بمتابعة الموضوع الذي يعد مخالفة لقانون حماية البيئة ٤٢/٢٠١٤ حيث تم التواصل والتنسيق مع وزارة الداخلية متمثلة بادارة شرطة البيئة وذلك لتحديد هوية صاحب المركبة التي لا تحمل لوحة.



وأكدت انه سوف يتم اخذ جميع الاجراءات القانونية فور توافر المعلومات حول الفاعل وذلك وفقا للمادة الخاصة بصيد الطيور بناء على المادة رقم (١٠٠).



وتهيب الهيئة العامة للبيئة بكل المواطنين والمقيمين الى الالتزام بقانون حماية البيئة.