قالت وزارة الزراعة اليابانية اليوم الأربعاء إن اليابان اكتشفت أول ظهور لإنفلونزا الطيور في موسم شتاء 2021 حيث تم رصد حالة "إنفلونزا طيور شديدة العدوى" في مزرعة في شمال شرق البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت إنه يجري التخلص من نحو 143 ألف دجاجة في المزرعة الواقعة بمدينة يوكوتي بمقاطعة أكيتا. وقالت إنه تم حظر الدخول إلى مناطق تصل إلى عشرة كيلومترات من الموقع.

وقالت الوزارة "في ظل الوضع الراهن في اليابان لا نعتقد أن هناك أي احتمال لانتقال إنفلونزا الطيور إلى البشر من خلال تناول لحوم أو بيض الدجاج".

وفي الشتاء الماضي، شهدت اليابان أسوأ موسم من إنفلونزا الشتاء في المزارع حيث تم إعدام أكثر من ثلاثة ملايين دجاجة وتضرر ربع مقاطعات البلاد.