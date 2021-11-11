بداح العنزي



أوصت لجنة تقصي الحقائق خلال اجتماعها امس برئاسة م.عبدالسلام الرندي بعمل استبيان شهري إلكتروني لقياس مدى رضا المواطنين عن مستوى النظافة بالكويت، على ان تتم مناقشته كل 3 أشهر بالجلسة الرئيسية للمجلس وذلك بناء على اقتراح تقدم به للمجلس.



وقال م.الرندي انه تم الإبقاء على السؤال المقدم منه بشأن شركات تدوير النفايات على جدول الأعمال، كما تمت إحالة حادثة إضراب عمال النظافة وأسباب تداعيات هذه الحادثة المتكررة الى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير للجنة. وذكر انه تم الإبقاء على مشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات لجدول الأعمال. من جانب آخر، يقوم رئيس وأعضاء اللجنة صباح اليوم بزيارة للواجهة البحرية بالشويخ والبلاجات وما حولها.