أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن إطلاق حملة توعوية بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي تحت شعار «حافظ عليها.. خلها نظيفة»، مشيرة إلى إنها تأتي في إطار توعية رواد البر بالمحافظة على نظافة المواقع المسموح بها لإقامة المخيمات الربيعية لموسم التخييم الذي سيبدأ خلال الفترة من 15 نوفمبر حتى 15 مارس من العام المقبل.



وأوضحت أن الحملة تستهدف رفع مستوى المشاركة المجتمعية للمساهمة في الحفاظ على البيئة البرية من خلال اتباع شروط وضوابط البلدية في هذا الخصوص كالابتعاد عن حدود المحميات الطبيعية بمسافة لا تقل عن 500 متر وحظر صاحب الترخيص من القيام بأي اعمال يكون من شأنها إتلاف أو تدمير البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية، فضلا عن حظر إقامة أي منشأة ثابتة بمواد البناء الإنشائية او الحديدية أو عمل أسوار أو سواتر ترابية لتحديد المخيم او تجريف التربة او اجراء أي حفر في الأرض، أو تبليط المخيم بالإسفلت أو الاسمنت أو بأي مواد أخرى ضارة بالبيئة.



وأضافت أن الحملة تهدف إلى تسهيل اجراءات آلية حجز وترخيص المخيم ودفع الرسوم والتأمين أونلاين عبر kent من خلال الرابط الخاص بالمخيمات https://camp.baladia.gov.kw في الموقع الالكتروني الرسمي لبلدية الكويت http://www.baladia.gov.kw الى جانب إعلام المواطنين والمقيمين بالشروط والضوابط الواجب اتباعها من قبل الأفراد لإصدار ترخيص مؤقت للمخيم الربيعي وكذلك الشروط الخاصة بالجهات الحكومية والشركات للحصول على ترخيص مخيم إلى جانب الإرشادات والضوابط المطلوب الالتزام بها من قبل أصحاب المخيمات، كما ستتم توعية رواد البر بالمواقع الخمسة للعربات البيع المتنقلة (فود تراك) في مواقع المخيمات التي تم تحديدها وكذلك الـ 15موقعا للأسواق المركزية الغذائية الخاصة بالجمعيات التعاونية المشاركة الى جانب نقاط الخدمات الخاصة بالجهات الحكومية.