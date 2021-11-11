كرم وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي امس اعضاء لجنة الإدارة والقوى البشرية المختصة بتنفيذ قرار زيادة البدلات والمكافآت والكوادر الإضافية للعسكريين في الجهات العسكرية الاربع ممثلة في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الاطفاء العام برئاسة معاون رئيس الاركان العامة لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء ركن د. خالد علي الكندري، وذلك تقديرا لجهودهم في تطبيق القرار.



وأشاد الوزير بجهود اللجنة في دراسة وتطبيق القرار ما كان له الأثر الإيجابي في تحقيق الأهداف المنشودة.



من جانبه، شكر أعضاء اللجنة وزير الداخلية على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين ان هذا التكريم سيكون حافزا لهم لبذل المزيد من الجهد في خدمة الكويت وأمنها واستقرارها.