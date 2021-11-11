

سعود عبدالعزيز



تمكن رجال مباحث الفروانية من إغلاق قضية الاعتداء على طفل مصري بضبط وافد عربي من مواليد 1983.



وكان وافد مصري تقدم إلى مخفر الفروانية وأبلغ عن الاعتداء على ابنه البالغ من العمر 12 عاما أسفل البناية التي يقيم بها، وتم الاستماع إلى إفادة الطفل الذي سرد لرجال المباحث تفاصيل ما وقع عليه، مشيرا إلى ان المتهم استدرجه بحجة إرشاده على عنوان وهمي، وصدرت منه أفعال خادشة وفور الانتهاء من الاستماع الى إفادة الأب والابن حتى قام رجال المباحث بعمل التحريات والتي خلصت إلى تحديد هوية المتهم، وتبين انه مصري، وبالتحقيق معه حاول الإنكار ليتم وضعه في طابور عرض وتعرف الطفل على المتهم، وتم إخطار وكيل النائب العام الذي أمر بتسجيل قضية تحت تصنيف جنايات ومسمى هتك عرض، واستمرار حبس المتهم لحين عرضه على النيابة العامة.