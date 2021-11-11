قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطنة من تهمة التزوير في أوراق بنكية وهي «الحساب البنكي الخاص لزوجها» والاستيلاء على مبلغ 1500 دينار من حسابه، بعد دفاع المحامي محمد الصايغ.



وتتلخص وقائع الدعوى في أن المتهمة قامت بإجراء 3 عمليات سحب من حساب البنكي الخاص بزوجها بغير تفويض منه مما مكنها من الاستيلاء على مبلغ 1500 دينار لنفسها، وذلك اثر خلاف نشب بينهما.



وقد أسندت النيابة للمتهمة أنها ارتكبت تزويرا في ورقة من أوراق البنوك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وهي «حساب المجني عليه» بأن استخدمت بطاقة السحب الآلي ورقمها السري في إجراء 3 عمليات سحب نقدي بإجمالي 1500 دينار بدون مواقفة أو تفويض منه، كما ارتكبت تزويرا في محررات عرفية وهي «رولات عمليات الخصم»، وتوصلت بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبلغ.



وأمام المحكمة حضر المحامي محمد الصايغ مع المتهمة ودفع بانتفاء أركان الجرائم المسندة إلى موكلته، كما دفع الصايغ بانتفاء القصد الجنائي لدى موكلته في جريمتي التزوير والنصب وبعدم جدية تحريات المباحث، وأكد ان موكلته سحبت المبلغ من حساب زوجها وذلك لتقوم بصرف المبلغ على المنزل في فترة وباء كورونا، مطالبا ببراءة موكلته مما أسند إليها.