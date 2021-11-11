أعلن عضو لجنة الحوار الوطني النائب مهلهل المضف إن الحوار مسجل ومدون وموثق وسوف ينشر كوثيقة تاريخية ولن يكون هناك شيء خفي ، مشيرا إلى أن استقالة الحكومة اسقطت قرار تحصين رئيس الوزراء ولن يتم الاعتراف به كسابقة ،والحق عاد إلى النواب باستخدام أدواتهم الدستورية.

وأضاف " سابقة تاريخية و "محمودة" ان يكون هناك حوار لحل المشاكل العالقة بين السلطتين برعاية سمو الأمير، و الديمقراطية الحقيقية هي أن الشعب هو من يدير شؤونه.



وشدد المضف على أن " مبدأنا ثابت وهو أن التعاون مع الحكومة مرتبط بالإنجاز ، سواء كان رئيس الوزراء هو صباح الخالد أو غيره ، وأن الحل للازمات السياسية في الكويت هو الالتزام بنصوص دستور 62.