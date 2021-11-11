خالد العرافة



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أن قرار التسكين والتدوير المزمع إجراؤه في وزارة الصحة تم تأجيله والاكتفاء بقرار تمكين لمدير منطقة صحية وآخر لمدير مستشفى اللذين صدرت بحقهما أحكام قضائية نافذة التطبيق بإعادتهما الى عملهما.



وقالت المصادر إن وزارة الصحة أجلت التدوير والتسكين لبعض المسميات والأقسام الجديدة المستحدثة في الهيكل الجديد الذي تم الانتهاء منه والعمل فيه بعد التشكيل الوزاري الجديد، وسيكون ذلك الأمر في عهدة وزير الصحة الجديد، مشيرة الى ان هناك منصبين شاغرين لوكلاء مساعدين سيتم تكليف المرشحين لهما أيضا في عهد الوزير الجديد.