حنان عبدالمعبود



تفقد وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح مشروع مستشفى الفروانية الجديد في إطار متابعته لإتمام مشاريع الوزارة التنموية الصحية الجاري تنفيذها في البلاد.



وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس، إن الزيارة تأتي تأكيدا على حرص الشيخ د.باسل الصباح على تنفيذ مرتكزات خطة التنمية و«رؤية 2035» من تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة السعة السريرية للمستشفيات وتوفير خدمات صحية لتغطية الزيادة في أعداد السكان بموازاة تطوير الكوادر الوطنية في كل المجالات الصحية والإدارية.



ويعتبر مشروع مستشفى الفروانية الجديد صرحا طبيا متكاملا يقدم جميع الخدمات الطبية سواء التشخيصية أوالعلاجية، وتقدر المساحة الإجمالية للبناء بـ 423 ألف متر مربع.



ويضم المستشفى 955 سريرا و233 غرفة عناية مركزة و318 عيادة عامة وتخصصية و156 عيادة أسنان تخصصية و31 غرفة عمليات إضافة إلى 1400 موقف سيارات، كما روعي أن تكون 70% من غرفه خصوصية والباقي غرف عمومية.



وسيتضمن المستشفى وحدة متكاملة للمساعدة على الإنجاب تحتوي على غرفتين للعمليات ومختبر للزراعة، كما سيتضمن 20 غرفة لعمليات اليوم الواحد إضافة إلى مركز تأهيلي متكامل علاوة على تقديم العلاج الطبي الكيماوي لمرضى السرطان.