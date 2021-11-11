أسامة دياب



أعلنت سفارة سلطنة عمان لدى البلاد أن السفينة السلطانية «شباب عمان الثانية» ستصل الكويت اليوم الخميس وذلك في إطار رحلة خليجية تزور فيها موانئ دول مجلس التعاون تحت شعار «عمان نهج متجدد». وقالت السفارة - في بيان حصلت «الأنباء» على نسخة منه - إن الكويت هي أولى محطات السفينة في جولتها البحرية وستكون المملكة العربية السعودية محطتها القادمة ومن ثم تتوجه إلى البحرين وقطر وتكون محطتها الأخيرة في دبي للمشاركة في اكسبو دبي 2020.



ولفت البيان الى ان السفينة تحمل رسالة محبة وصداقة وسلام بين الدول الشقيقة ممزوجة بعبق التاريخ البحري العماني العريق وانجازات الحاضر المشرق، موضحا ان الرحلة الحالية هي الرحلة الخامسة للسفينة منذ دخولها الخدمة في عام 2014 ضمن اسطول البحرية السلطانية العمانية.



وكشف البيان عن ان الرحلة تتضمن جانبا من الطابع الأكاديمي لتشجيع التعاون العلمي والتبادل الثقافي والمعرفي حيث تحمل على متنها 28 طالبا من دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الصديقة والشقيقة يمثلون 16 جنسية ذلك ضمن برنامج اكاديمي يشمل ساعات تدريبية اكاديمية معتمدة من الجامعات العمانية والدولية والتي اوفدت هؤلاء الطلاب للمشاركة في هذه الرحلة، موضحا انه من المقرر ان يشمل البرنامج زيارات الى جامعة الكويت ومركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي للاطلاع على النسق الأكاديمي الكويتي والتراث الكويتي العريق.



وتعد سفينة البحرية السلطانية العمانية (شباب عمان الثانية) من أحدث وأكبر السفن الشراعية المتواجدة في الخدمة حول العالم، حيث تعتبر من أطول السفن من فئة (كلیبر شيب) وهي بالإضافة إلى أنها مزودة بأجهزة ملاحية وأنظمة اتصالات حديثة تمكنها من أداء مهامها في مختلف الظروف البحرية، ما يجعلها قادرة على العمل في أعالي البحار، فهي مزودة بأشرعة رباعية الشكل بنيت وفق تصميم السفن التجارية الشراعية السريعة التي انتشرت في القرن الـ19 مع الاستفادة من تقنيات القرن الـ21 فيما صنع بدنها من الفولاذ، وتبلغ مساحتها 2630 مترا مربعا وطولها 86 مترا ويصل ارتفاع صواريها إلى 38 مترا.