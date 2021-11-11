ليلى الشافعي



أعلنت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية عن تنظيم رحلتها الإغاثية تحت شعار «بعطائكم نغيثهم» لتقديم المعونات اللازمة للاجئين السوريين في تركيا، حيث ترأس مدير عام «الصفا الخيرية» الوفد المشارك في هذه الرحلة الإغاثية.



وقال مدير عام جمعية الصفا الخيرية د.محمد الرشيدي، ان الجمعية حريصة على تنفيذ حملة «دفء الشتاء» ضمن مشروع الرعاية الاجتماعية قبيل دخول موسم الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، حرصا منها على توفير مستلزمات التدفئة من الفحم والكسوة الشتوية والبطانيات لإخواننا في اليمن وقيرغيزيا واللاجئين السوريين في تركيا.



وأضاف: بالتزامن مع المرحلة الرابعة من مشروع «دفء الشتاء»، فإنه سيتم تنفيذ هذا المشروع على أرض الميدان غدا الخميس لإخواننا اللاجئين السوريين في تركيا بمشاركة وفد من الكويت، حيث ستشمل مدن إنطاكيا وريف أنطاكيا والقوملية وكركخان والريحانية وغيرها.



وبين أنه ستكون هناك زيارات ميدانية خلال هذه الرحلة لتلك الأسر الفقيرة في البيوت والمخيمات وتوفير احتياجاتهم الضرورية للوقوف بجانبهم وحمايتهم من برد الشتاء القارس وسد احتياجاتهم، وتخفيف ألمهم ومعاناتهم، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».