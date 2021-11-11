تدرب المتنافسين للخروج بعمل مسرحي هادف واستغلال المسرح لنشر الرسائل الإيجابية



أعلنت الهيئة العامة للشباب عن إطلاق مسابقة "مسرح الجوال الشبابي" التي تهدف إلى البحث عن الطاقات المسرحية في محافظات الكويت، من تمثيل وتأليف واخراج وتقنيات وصقل مواهب المهتمين بالفن والمسرح والأدب وإنتاج عمل مسرحي وطني كامل بجودة عالية.

وقال مدير عام الهيئة العامة للشباب د.مشعل الربيّع، إن مسابقة "المسرح الجوال الشبابي" تأتي تنفيذا للسياسة الوطنية للشباب الهادفة إلى تمكين الشباب ومساندتهم لتحقيق الريادة في كل المجالات الشبابية.

أضاف أن المسابقة تدعم المواهب والقدرات الشبابية الكويتية وتوفر منصة تمكنهم من تحقيق طموحاتهم وترك بصماتهم في المجتمع، وتعزز روح العطاء والابتكار والعمل الجماعي، وثقافة ممارسة الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، مبينا أنها تفتح باب المنافسة للشباب المهتمين بالمسرح والفن والأدب في "التأليف، والتمثيل والإخراج، والسينوغرافيا، والموسيقا، والسينما".

أوضح الربيع أنها ستسهم أيضا في تنشيط المسرح المدرسي ونشر الثقافة المسرحية ورفع الحس الفني لدى الشباب، لافتا إلى أن المسرح يوجد حالة من المصالحة مع الروح والجسد الأمر الذي يصنع الانسان المثقف والمبدع و نحن بحاجة لاستغلاله كأداة تأثير فعالة لنشر الرسائل الإيجابية وترسيخها بشكل فعال.

أضاف، أنه سيتم تدريب الشباب المتسابقين وتوجيههم من قبل برنامج " الفنون والاعلام للشباب" على يد متخصصين في المجالات المذكورة لمدة شهرين، ثم يتم عرض فكرة المسرحية على المتقدمين في مجال التأليف لكتابتها، واختيار الأفضل من بينها لتكون النص الرسمي للمسرحية، ويتم تسليمها لفريق المسرحية الذي سيكون مكونا من الفائزين من كل تخصص للعمل على مسرحية وطنية هادفة لعرضها في شهر مارس ضمن مهرجان مسرح الشباب.

وأوضح الربيّع أن العمل المسرحي الذي سينجز عبارة عن عمل وطني يحتوي على أفكار إيجابية مؤثرة هادفة، ويستمر بالعرض لما بعد المهرجان في مختلف المدارس ومسارح مراكز الشباب بشكل مجاني للجمهور، ما يسهم بتخريج جيل مسرحي احترافي سواء من الهاوين أو أصحاب الشهادات المسرحية لإبرازهم على الساحة الثقافية والفنية.

وأكد، أن مهرجان مسرح الشباب هذا العام سيكون مختلفا من حيث الفكرة وأعمال الفرق المشاركة، حيث ترتكز فكرته الأساسية على مدى تأثير المسرح على المجتمع، مشيرا إلى تكريم الفرق الفائزة وفريق المسرح الجوال في ختام المهرجان.

وذكر الربيّع أن انطلاق مهرجان عدسة، مباشرة بعد ختام مسرح الشباب، وسيكون تحت عنوان "عدسة على الموسيقى"، مبينا أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة هيئة الشباب لإيمانها بأهمية الثقافة والفن ووجوب دعمها وتطويرها لدى الشباب الكويتي.

ودعا الربيّع الشباب الراغبين بالمشاركة من سن 14 الى 34 عاما إلى التسجيل في مسابقة مسرح الجوال الشبابي من خلال الموقع الرسمي للهيئة Www.youth.gov.kw